Cuál es el triunfo de Periodismo para todos según Jorge Lanata

Al igual que en todos sus programas, el pasado domingo -en el último del año-, Jorge Lanata no se calló nada. En Periodismo para todos habló acerca de la investigación sobre las propiedades de Sergio Berni que se trató en el programa de la semana anterior y que generó una gran repercusión.

La Política Online publicó: “Kicillof no le quiere entregar un ministro a Lanata”. Y, a raíz de esto, frente a las cámaras de eltrece, el comunicador lanzó: "Yo le agradezco a Axel, pero no quiero que me entreguen a Berni. ¿Qué haría con él? ¿Sabés lo que debe ser tener a Berni en tu casa? Es curioso cómo los políticos ven las cosas: no importa que un ministro evada una mansión de un millón de dólares, tres departamentos o use para sí una camioneta del Ministerio. Importa lo que dijimos nosotros".

Luego, destacó: "El triunfo de este programa es que una información verdadera salga a la luz. Lo que después pasó con eso no depende de nosotros. Che, dijeron tal denuncia y no pasó nada. ¿Y qué querés? ¿Que vaya yo y los meta en cana?".

Sergio Berni y Cristina Fernández

Jorge Lanata detalló que cada información que se brinda en PPT está previamente bien chequeada. Reconoció que, luego de comunicar los datos, su "laburo se completó" y agregó: "Después son el Gobierno y ustedes los que tienen que hacer algo con eso".

"Saber nos hacer responsables, ya no podemos decir que no sabíamos nada. ¿Sabes qué? A mí Berni me importa un pomo. Berni es un pobre tipo obnubilado por el pequeño poder que tiene. ¿Poder que le durará cuanto más? Menos de un año", expresó Lanata.

Noticias Relacionadas Cómo fue la última pelea por el rating entre Telefe y eltrece en el horario central

Jorge Lanata

Por último, disparó: "Nuestro mensaje a Axel es: 'Por favor, no me lo entregues porque no sabría qué hacer con él'. Y nuestro mensaje a Berni es: 'No seas trucho, declará tus propiedades'".