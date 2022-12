El insólito festejo de L-Gante tras la victoria de la Selección: “Alquiló un…”

L-Gante se convirtió en tendencia hace algunas horas por el gesto que tuvo el cantante. Y es que, tras la victoria de la Selección Argentina ganó la Copa del Mundo, el cantante alquiló un helicóptero para poder celebrar el gran triunfo del país y poder ver cómo lo hace el resto.

Mediante su cuenta de Instagram, L-Gante compartió un video y escribió: "Vamos, vamos, somos campeones, como lo creíamos. Gracias, Argentina. Argentina yendo no, llegando". Cabe recordar que hace algunos días, se confirmó la relación con nada más ni nada menos que Wanda Nara.

Como si fuera poco, hace algunos meses, L-Gante contó detalles de su vínculo: "Todo arrancó con menciones sobre la música, como por ejemplo con el tema de Tini. Me mencionó y yo le escribí no me acuerdo qué. Después nos contactamos otra vez, luego me la crucé por acá. Y después pasó de todo. Nos encontramos acá días seguidos".

"No. Todo tranquilo, muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, no quiero meter la pata en nada ni caer en una de sus trampas de Ángel de Brito. Estamos ahí, pasa que no se puede hablar mucho de una persona que estás hace un mes. Aunque sí hemos pasado varios momentos. Los dos estamos separados y no habría problemas", reveló.

Y continuó: "Dejame hacer historia y te cuento más adelante. El tiempo te acerca a las personas que te hacen bien. He visto muchos comentarios sobre que estamos haciendo marketing y yo nunca hice marketing, en mi vida, en mi carrera, nada. Lo único parecido a eso es avisar que voy a sacar un tema o mostrar una indumentaria, nada más".

Eso no fue todo porque confesó: "Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Me llevo muy natural con ella, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales. No pasó nada. Andá a saber si pasa algo en el futuro, pero no descarto nada. No se sabe si arrancó algo".

Y también habló de su ex: "No le encontré una involucración o algo. Lo tomé como su problema, primero que todo, sus temas. Y la reacción de un hombre, qué sé yo. Pero nada para decir, nada para meterme, no me incumbe, tampoco. Ella maneja sus cosas con su expareja. A mi con que no me molesten no me causa nada".