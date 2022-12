Revelan quién es la nueva "novia" de Mauro Icardi a horas de haberse separado de Wanda

Apenas unos días después de que Wanda Nara blanqueara finalmente su romance con L-Gante, Mauro Icardi ya se mostró con una mujer en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires, algo que muchos consideran acto de “despecho”.



El futbolista fue visto en la noche del viernes, disfrutando de su soltería, aunque tal vez ahogando penas luego de que se confirmara lo que muchos no creían, que entre Wanda y L-Gante había algo más que buena onda.



Pochi de Gossipeame reveló que una misteriosa mujer acompañó al joven durante su salida. De esta forma, aseguró que se trataba de “la dueña del laboratorio que le hace los cosméticos a Wanda”,

Mauro Icardi se mostró junto a una rubia en la noche del viernes. Foto: Instagram.



Por su parte, Wanda volvió a ser el centro de la escena mediática. En esta ocasión, la empresaria reveló, en una entrevista, su separación con Mauro Icardi. En charla con un periodista, se refirió a su relación con el delantero del Galatasaray de Turquía.



“¿Mauro habla de reconciliación? Lo del viaje a las islas Maldivas se entendió como un operativo retorno. Él, incluso, dejó entrever la posibilidad de que tengan otro hijo”, le plantearon a Wanda.



Sin embargo, ella respondió de manera contundente. “Esto fue un manotazo de ahogado. Obviamente, en pareja de tantos años, tenés proyectos y sueños y querés concretarlos. Pero, cuando se está tomando distancia, no tiene nada que ver. Cuando se te termina la paz en la pareja, para mí, las cosas no van”, aclaró.

Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: Instagram.



Por otra parte, fue consultada sobre si piensa que a Icardi le está costando mucho la separación. “Es verdad, Mauro no quiere separarse. Pero lo concreto es que, desde octubre, decidí poner distancia. Las cosas no fluían”, contó Wanda.



“Nos peleábamos y hay situaciones en las que es mejor separarse para que continúe la paz familiar. Veo muchísima gente que llega a grande con un matrimonio horrible y es no sirve. No hay un premio por aguantar. Quiero alguien que me haga feliz y que dure lo que dure la felicidad y tranquilidad. Si tuviera un novio, los primeros en enterarse serían mis hijos, que son muy pegados a mí”, concluyó Wanda.