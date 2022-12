La furia de Antonio Laje tras quedar varado en un piquete

Antonio Laje se mostró bastante molesto acerca de los piquetes que se dieron este jueves en Buenos Aires, exponiendo su enfado en su programa diario Buenos días América. El conductor y periodista descargó su furia luego de haber quedado varado durante mucho tiempo a raíz de estos hechos.

"Yo me fui a zona Norte, me tocó el corte de Panamericana, tanto de ida como de vuelta, porque cortaron en los dos sentidos. Tardé de acá (Palermo) a mi casa algo así como dos horas y cuarto y otras dos horas para volver...", comenzó explicando Laje.

Y disparó: "La inacción de las fuerzas de seguridad fue total... El gobierno de la Nación decidió ayer que tu tiempo no les importa absolutamente nada y ayer podría haber pasado algo cualquier cosa".

A continuación se lamentó: "El nivel de resignación que tenemos es peligrosísimo, no escuché ni una bocina, ni un reclamo. La gente estaba resignada. Y es peligroso porque la resignación se convierte luego en hartazgo y el hartazgo en violento. Y es a lo que nos están llevando porque no les importa nada de tu tiempo y tu trabajo... Son unos reverendos inútiles que no les importa absolutamente nada".

Luego, ya notablemente molesto, Laje lanzó: "Somos todos estúpidos, solamente los vivos son los que están en el negocio de los planes que son miles. Y como el gobierno es inútil y corrupto, que permite que todo esto siga adelante y no te saca un solo piquete de la calle, vamos a hablarle a los piqueteros".

Antonio agregó: "Tengan en cuenta señores piqueteros que ustedes cobran por lo que nosotros trabajamos y pagamos de impuestos. ¡Dejen de rompernos soberanamente las pelotas todo el tiempo con los cortes! El día que nosotros nos cansemos y no podamos trabajar más, ustedes se van a quedar sin cobrar. Porque ustedes viven sin hacer nada por los que nos rompemos el culo trabajando y pagando impuestos altísimos para servicios espantosos... Son vagos, porque no hay nadie que trabaja ahí, que lo único que hacen es tratar de extorsionar para cobrar todavía más planes sin trabajar".

Antonio Laje disparó contra el gobierno y los piqueteros (foto: captura web)

Laje siguió apuntando hacia las agrupaciones de piqueteros: "Intenten no molestarnos más (a los piqueteros) porque vamos a dejar de pagar impuestos y ustedes no van a tener más planes para cobrar. Lo de ayer fue tan grave porque hacía mucho tiempo que no se veía un solo policía en un piquete y un Gobierno tan ausente".