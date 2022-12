En su último programa del año, Mirtha Legrand vaticinó el resultado de la final del Mundial de Qatar y retó a Juana Viale

Este sábado, Mirtha Legrand junto a Juana Viale comenzó la emisión de su último programa del año haciendo un vaticinio sobre el resultado de la final del Mundial de Qatar. Mientras el país espera con grandes expectativas, la diva no dudó en pronosticar un triunfo de la Selección argentina, y hasta precisó cuántos goles hará el equipo nacional y cuántos convertirá su rival, Francia.

La noche de Mirtha (El Trece) arrancó de manera especial, ya que Mirtha Legrand compartió la conducción con su nieta, Juana Viale, quien también tuvo su cierre del año, ya que al jugarse la final del Mundial de Qatar este domingo no se emitirá Almorzando con Juana (El Trece).

Al ingresar al estudio, Legrand y Viale lucieron espléndidas con vestidos en distintas gamas de verde. Mientras describía su look, la legendaria conductora se atrevió a pronosticar cuál será el resultado del más esperado partido del Mundial de Qatar.

"Vamos a ganar chicos. A ver, calculemos. Yo digo 3 a 2", enfatizó Mirtha Legrand. Luego cuando la diva le consultó a su nieta cuál es su pronóstico, Juana Viale se limitó a responder: "A mí no me gusta decir esas cosas, vaticinar nada".

Intentando seguir con la descripción del look de su abuela, la actriz le pidió que hable sobre sus aros, y rápida de reflejos Legrand retrucó: "Yo me acuerdo de todo, no tenés que recordarme".

Sobre el final de la presentación de looks de ambas, Mirtha Legrand remarcó: "La verdad que somos abuela y nieta divinas".