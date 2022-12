Mirtha Legrand reveló qué pasó en el último programa que hizo con Juana Viale

Mirtha Legrand vivió un 2022 muy especial, ya que este año volvió a la televisión luego de lo que fueron los rigurosos cuidados por la pandemia de Coronavirus, tiempo en el que la reemplazó su nieta, Juana Viale.



Ahora, se acerca el último programa del año, tanto para Mirtha, con La Noche de Mirtha Legrand, como Juana Con Almorzando con Juana Viale, aunque esta vez con algo distinto, ya que el programa lo grabaron juntas.



Ante esta particularidad de fin de año, Mirtha Legrand fue consultada a la salida de la grabación de su programa. Allí, estaban los micrófonos de LAM. “Fue muy emotivo, muy lindo, los invitados, Juana y yo. Todos muy cariñosos”, expresó la Diva.



“Fueron dos años y medio sin hacer televisión, algo que impone respeto. Por eso me sentía insegura y lloraba de noche en casa. Pero me di cuenta de que la rutina era lo que te daba seguridad, por eso se pudo llevar adelante todo”, sostuvo Mirtha Legrand.



“Fue muy agradable, una mesa simpática, cariñosa, llena de amor y cada una grabamos por separado nuestra publicidad”, reveló una Mirtha Legrand muy emocionada en este fin de año muy especial para ella.



La continuidad de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece había estado en suspenso durante un tiempo, dado que no lograban llegar a un acuerdo las autoridades del canal y Mirtha, representada por su nieto y productor, Nacho Viale.

Mirtha Legrand y Juana Viale.



“Empezamos en marzo, veremos cómo se ve todo. Pero en los próximos días iré a Mar del Plata a descansar y estoy muy feliz por tanto amor, pero por nada del mundo iré de lunes a viernes, será una vez por semana como siempre”, anticipó.



“La pandemia me hizo mucho daño. Estuve 300 días hablando muy poco. Por ayuda de mi foniatra aprendí a hablar otra vez. Me dije que cantara, que practicara bastante con el himno nacional para volver a conducir”, confesó Mirtha Legrand.