Mirtha Legrand pronosticó quién ganará el Mundial de Qatar

Si bien no se encuentra en Qatar como muchas de las máximas figuras del mundo del espectáculo, Mirtha Legrand es una reconocida fanática del fútbol y de la Selección Argentina. Por cuestiones de salud y porque a su vez está haciendo su programa no viajó a Medio Oriente, pero ella siempre está.

Mirtha de hecho cree en los rituales tradicionales, típicos para buscar suerte, y confesó que su cábala a la hora de verlos partidos es hacerlo sola y en su habitación. Como futbolera, su opinión siempre resulta fuente de confianza.

Mientras la Chiqui se encuentra preparando lo que será su último programa de este 2022, recordando que hace meses volvió felizmente a la pantalla chica tras un tiempo alejada (a raíz de la pandemia), desde LAM entrevistaron a la diva y no faltó oportunidad para preguntarle por el Mundial.

En la previa a la final de este domingo, Legrand se animó a dar su pronóstico sobre el choque de Argentina ante Francia. "Vamos a ganar 3 a 2. La selección es excelente, y si hacen un partido como el que hicieron el otro día, va a ser maravilloso", aseguró.

"Yo estoy en mi cuarto sola y no quiero que nadie me moleste. Y no me llamen, porque no los voy a atender", agregó. Mirtha estaba distendida y hasta se animó a entonar "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", canción de La Mosca.

La conductora siguió elogiando el tema que se volvió emblema de la Selección en este último tiempo: "Ese tema me encanta, es de La Mosca. Es fantástica, hicieron la música y la letra y se está cantando en todo el mundo, así que a triunfar chicos. Gana Argentina".

Mirtha Legrand tiró su pronóstico para la final del Mundial y la Selección Argentina (foto: Eltrece)

Mirtha también habló de cómo se está viviendo el furor y apoyo a la Selección en todas partes del mundo, recordando el hecho de que hay muchos países haciendo fuerzas y tirando buena onda para que Argentina pueda consagrarse en la final del mundo.