Cuáles son los negocios de Alfa de Gran Hermano

Alfa es uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano y también uno de los más apoyados por el público. Trabajador independiente, durante gran parte de su vida hizo negocios con la compra, reparación y venta de autos de colección.

Alfa: las claves de uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano

“Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer. Y en la casa nadie tampoco me va a decir lo que tengo que hacer”. Así, con estas palabras, se presentaba Walter Santiago antes de ingresar en la casa más famosa del país. En muy poco tiempo, Alfa se convirtió en uno de los participantes más apoyados por el público de Gran Hermano y también en uno de los más polémicos.

Alfa, días antes de ingresar en la casa de Gran Hermano.

Con 60 años y divorciado, confiesa que en su vida hizo todo lo que quiso y se describe a sí mismo como “re fierrero, calentón y rencoroso”. Vivió en Miami durante 13 años y durante gran parte de su vida estuvo vinculado a los negocios de los autos, comprando, reparando y vendiendo modelos de colección.

Walter Santiago: por qué le dicen "Alfa" y sus negocios con los autos

Walter Santiago compartió con sus compañeros de Gran Hermano el motivo por el que lleva el apodo de "Alfa". El flamante mediático dijo que se lo ganó gracias a un lujoso auto que supo tener en la década de 1980. Se trataba de un Alfa Romeo convertible amarillo modelo 1986. Por aquellos años, ya se dedicaba a los negocios con los autos y, de acuerdo con sus declaraciones, ya tenía vínculos con el mundo de la fama.

En el reality de Telefé contó, por ejemplo, que en el 86 le vendió un auto a Oscar Ruggeri, el “Cabezón”, quien por entonces jugaba en River Plate y también en la Selección Argentina que ganó el Mundial de México.

Según sus palabras, por aquellos tiempos conoció a otros cracks de River, entre ellos Enzo Francescoli, el “Beto” Alonso y “Pipo” Gorosito. Para finalizar, dijo que era amigo de Sergio Goycochea y de Claudio Paul Caniggia, quienes recién daban los primeros pasos de sus respectivas carreras.