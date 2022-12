Alejandro Fantino ratificó su portazo a Animales Sueltos con una contundente frase

Alejandro Fantino ratificó su portazo a Animales Sueltos (América), y esbozó que probablemente no vuelva a la televisión abierta. El conductor dio los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión y deslizó una contudente frase sobre su salida del programa de actualidad y debate político.

El lunes próximo será la despedida de Alejandro Fantino de Animales Sueltos, tal cual el propio conductor lo confirmó desde el mismo ciclo. “Faltan tres días para que termine Animales Sueltos. Ojalá termine con Argentina campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más", comenzó el periodista.

Luego Fantino agregó: "Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar campeón del mundo Argentina. Me voy pa’ las casas, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero, y marzo me voy afuera”.

Además, sobre su flamante situación personal tras el casamiento con Coni Mosqueira, Alejandro Fantino explicó: “Me casé hace poco… Ósea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida… No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo, también. Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede que no labure más en tele abierta".

Acto seguido, Fantino disparó contundente: "Me hinché las pe… de todo, de todo. Me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente’'.

De esta manera, Alejandro Fantino dejó en claro que quiere reorganizar su vida y priorizar su vida personal por encima de sus agitados compromisos laborales.