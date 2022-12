Por qué el Polaco y Barby Silenzi se van a separar en la Navidad

Una y mil vueltas. Las nubes tormentosas vuelven a aparecer en el cielo de El Polaco y Barby Silenzi, para configurar una nueva crisis intensa de pareja, para desestabilizar su relación amorosa, para poner en jaque la continuidad de su proyecto en común.

Los rumores de separación acompañan a los famosos hace años, prácticamente desde el inicio del vínculo sentimental. Ahora salió a la luz una nueva pelea, que provocó un escenario de dificultades para el bienestar de ese noviazgo.

La información brotó de la mano del periodista Juan Etchegoyen, quien se lanzó a narrar su versión: “Ustedes ya saben que ellos me bloquearon porque yo conté verdades que no tenían que salir a la luz. Tengo data: lamentablemente la pareja tuvo una nueva crisis”.

En cuanto a más detalles de la problemática actual de la pareja, el comunicador agregó: “Atravesaron una fuerte crisis el fin de semana pasado. Ellos se pelean y se amigan cada dos días. Pregunté el motivo y lo que me dijeron es que él siempre elige el trabajo y no la familia”.

Evidentemente la ausencia del músico de la casa familiar con sus giras y los celos de la bailarina se convirtieron en factores decisivos. “Ella le pediría al Polaco que no trabaje tanto y él no para. Está mucho tiempo afuera de su casa, eso no le habría gustado a Barby y se desató una crisis en ese sentido”, aseveró Etchegoyen.

Además de sus compromisos laborales, Barby habría estallado por la determinación de Ezequiel de no formar parte de un evento importante para su mujer. “El enojo que tuvieron Barby y Polaco por la boda de Silvina Escudero, casamiento al que Ezequiel decidió no acompañar a su mujer”, explicó el periodista.

Cómo pasarán las fiestas El Polaco y Barby Silenzi

Y para terminar de encender la mecha de la bomba, Etchegoyen se arrojó a asegurar que esta pelea entre El Polaco y Silenzi pinta para largo e incluso relató que la distancia es tan profunda que no compartirán las venideras fiestas. “Todo mal, ayer discutieron de nuevo. No pasan la Navidad juntos, hay celos de ella a él permanentes”, exclamó.