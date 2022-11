Barby Silenzi reveló cómo se tomó revancha de El Polaco tras las crisis de pareja: "Le llegan..."

Barby Silenzi recibió una excelente noticia en los últimos días sobre su futuro laboral y no pudo contener su alegría y felicidad, además de dejar algunas revelaciones en cuanto a cómo afectó esto a su relación con El Polaco.



Sucede que la bailarina formará parte de la obra Sex y, en ese contexto, brindó una entrevista en la que dejó varios títulos referidos al inicio de la temporada teatral, que comenzará en algunas semanas.



La pareja de El Polaco, quien también recibió algunos dardos inesperados, será parte de Sex, la obra de José María Muscari, que tiene muy buenas críticas y una excelente recepción del público.





“La felicidad que tengo es tremenda. No sé si se me nota en la cara”, comentó Barby Silenzi mientras sonreía. “Con Gabo Usandivaras y con Flor Marcasoli ya trabajé y nos llevamos re bien”, agregó la bailarina.



Sobre cómo se enteró de la confirmación, contó: “Estaba con mis dos niñas llevándolas a la plaza. Estaba caminando, miro el mensaje de José María Muscari y dije: ‘Guaaa. ¿dónde abro el mensaje, lo abro acá, lo abro en mi casa?’. Porque si me estaba escribiendo era por algo”.



“Cuando leí el mensaje, él todo: ‘Bueno, no sé, si te interesaría’. Y yo estaba feliz, quería decirle: ‘Sí, ya, ya’. Me puse muy contenta, obviamente le dije que sí, pero no quise ser tan exaltada. Le dije que sí, pero más tranquila. Estoy súper feliz”, añadió Barby.





“Ya tengo todo organizado, niñera, todo, todo, todo”, anticipó la bailarina, quien, además, explicó que no puede revelar cómo va a ser su participación en la obra. “Tengo un cuadro, algo sé, pero no lo quiero decir aún. Voy a bailar”, comentó Silenzi.



Por último, reveló que cuando El Polaco se enteró “medio que se atragantó, pero después le copó”. Luego, la cronista de Gente le contó que al final de la obra el público se queda “caliente” y que le escribe por Instagram a los protagonistas. “A Polaco le llegan tantas cosas que es al revés. Una dulce venganza. No, mentira”, cerró Barby.