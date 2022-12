El ritual de Ludovica Squirru para ayudar a la Selección Argentina a ganar el Mundial

El país está revolucionado, patas para arriba, totalmente convulsionado. La Selección Argentina generó un tsunami, un vendaval de emociones que mantiene a todos expectantes y con una ilusión enorme con la final de la Copa del Mundo. En ese contexto, Ludovica Squirru se convirtió en tendencia.

La famosa astróloga alcanzó un cénit en las redes sociales con una frase, que no se pudo comprobar que sea de su autoría, pero que igualmente activó una oleada de reacciones para transformarse en un contenido que voló a rauda velocidad.

Resulta que una cuenta de Twitter, Sir Mathius, publicó un posteo que explotó y se desperdigó por todas las direcciones. Ahí, este usuario escribió un mensaje que habría enviado Ludovica: “Tener sexo pensando en goles de Argentina es la energía más poderosa que le podemos enviar a la Selección”.

Una concepción muy particular, que velozmente provocó una gama gigante de reacciones de todo tipo entre los amantes de las plataformas digitales, por eso se inundaron todos los perfiles para comentar al respecto y configurar respuestas ingeniosas.

De esta manera proliferaron bromas como: “Conmigo no cuenten, no puedo aportar nada. ¿No hay otra forma?”. “Acá estoy a punto de enviarle buenas energías”; “Perdón Selección por no poder enviarte energías”. Lo cierto es que no pasó desapercibido el consejo de Squirru.

Evidentemente, el país no aguanta más la espera, esos días que todavía restan para que llegue el domingo a las doce, que será la hora señalada del tremendo duelo contra Francia, en búsqueda de alcanzar la tercera estrella para el combinado nacional.

Recientemente, en una entrevista, Ludovica explicó su pronóstico para la Selección: “En el libro del tigre, donde aún estamos en el año del tigre, dije que no me latía que íbamos a salir campeón, lo que yo veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito”.

Y en esa sintonía de sus pálpitos, la astróloga contó una anécdota sobre sus convicciones: “Este año me llamaron para hacer la publicidad de Quilmes por Qatar para decir cómo el Mundial se ganó en el 86, que era el año del tigre de fuego, y al coincidir con lo que pasa ahora también íbamos a ganar, pero yo no me presto a eso, son cosas muy delicadas. Yo no puedo recitar un texto que no creo y no surge de mí”.