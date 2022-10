El tremendo pronóstico de la astróloga Ludovica Squirru para la Selección argentina en el Mundial

A 44 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la reconocida astróloga Ludovica Squirru publicó su pronóstico acerca de cómo le va a ir la Selección en la próxima Copa del Mundo en su nuevo libro llamado "Horóscopo chino 2023: Conejo de agua", y, a decir verdad, dan ganas de mejor no escucharlo. Según la visionaria, la Argentina ¡perderá la final! Y no sólo eso, lo haría bajo un clima "enrarecido". Que se equivoque, por favor.

La Selección argentina viene en racha: dos títulos y 35 partidos invicta.

"No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones. Me encanta esta Selección de Scaloni, que también es Conejo, de madera. Pero tengo algo como que 'ojo con Qatar', porque hay pálpitos que indican que se puede enrarecer", sostuvo Squirru.

La astróloga además confesó que rechazó una propuesta publicitaria en la cual tenía que decir que la Argentina iba a ser campeona para no ir en contra de sus predicciones verdaderas: “Tuve una oferta para hacer una publicidad de una cerveza en la que iba a pronosticar que íbamos a ganar el Mundial y la verdad que la rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas”.

Al igual que cada argentino que vio su pálpito, deseó no que no haya sido acertado: "Espero equivocarme, sería un orgullo si somos campeones". Aunque volvió a avisar: "Se vive un clima enrarecido y hay que ver qué pasa tras el certamen".