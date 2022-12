El drama que Ana María Picchio vive desde la infancia y la condicionó para siempre

La actriz Ana María Picchio habló a corazón abierto de su vida y sobre todo de algo que hasta ahora era absolutamente desconocido y que está vinculado con una característica muy llamativa de su personalidad.



En una charla íntima con Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la experimentada actriz reveló que padece, tanto ella como su entorno y quienes la conocen en general, de su “malhumor”.



“Tengo poca paciencia. No me gusta repetir las cosas. Cuando digo que algo no me gusta, ‘ya te lo dije’, como que me pone mal ese tipo de cosas”, confesó Ana María Picchio, ante la risa de los presentes.



“Hice análisis durante muchos años y mejoré. Era peor”, comentó Picchio sobre ese particular rasgo de su personalidad. En ese momento, la panelista Mariana Brey le preguntó de dónde nacía eso que para ella es un problema.



“Desde chiquita y tiene una razón. Yo tengo una hermana con parálisis infantil. Yo era muy chiquita y me acuerdo que la municipalidad nos pintó el árbol de blanco y también el cordón de la calle. Todos los que vivíamos ahí éramos apestosos”, contó Ana María.



“Entonces, yo me acostumbré a ‘¿Qué mirás, bobo?’. Estaba a la defensiva. Antes de que alguien me atacara, yo ya me defendía y ponía los límites, ya desde chiquita”, explicó la actriz con mucha sinceridad.

Ana María Picchio habló de su drama que arrastra desde la infancia. Foto: web.



“Había que simular que todo estaba bien, que mi hermana estaba bien, que ya caminaba, y no era verdad”, comentó en el piso de Socios del Espectáculo Picchio, que reconoció que con el tiempo logró corregir algunos aspectos de su personalidad.



Asimismo, sostuvo igualmente que todavía padece de su “malhumor”, a pesar de haber mejorado bastante. “Y entonces vengo así con un carácter fuerte, con una coraza”, describió la actriz.