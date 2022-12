Así fue el festejo de Vicky Xipolitakis por el cuarto cumpleaños de su hijo

La mediática Vicky Xipolitakis se convirtió en madre por primera vez hace cuatro años, junto a su expareja, el empresario Javier Naselli y, a pesar de que las cosas con el padre de su niño no estén para nada bien, ella se muestra feliz con la maternidad.



Ahora, con una muy tierna foto, Vicky celebró el cuarto cumpleaños de su hijo Salvador. “Te amo con todo mi ser”, escribió la mediática en modo de dedicatoria para su primer y hasta ahora único hijo.



El cumpleaños de Salvador fue el lunes 12 y, aunque se desconoce si organizó algún tipo de festejo, Xipolitakis usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños al pequeño.

Vicky Xipolitakis y su hijo. Foto: Instagram.



Además, aprovechó la emoción del momento para compartir con sus seguidores de Instagram una foto junto a Salvador Uriel, en la que se los ve paseando y disfrutando de un buen momento a orillas del mar.



“Hoy, hace cuatro años, me convertiste en mamá y me enseñaste lo que es el amor. Feliz cumple, hijo, que seas siempre muy feliz. Te amo con todo mi ser, Chalvita”, escribió Vicky en las redes sociales.



Por su parte, Stefy Xipolitakis, que está disfrutando del Mundial en Qatar, le dedicó un hermoso mensaje a su sobrino Salvador. “Bebito hermoso de mi alma. Ya en Qatar es tu cumple. Esta tía te ama con todo su corazón”, escribió Stefy, con una foto en la que se los ve juntos.

Posteo de Stefy Xipolitakis para su sobrino. Foto: Instagram.



“Hoy estoy un poquito lejos físicamente, pero jamás de los jamases me vas a sentir lejos. Sos la alegría de nuestras vidas. Te amamos. Felices cuatro añitos. Cuándo creciste tanto bebito”, agregó la tía.



Vicky Xipolitakis viene de duros cruces con su ex pareja y padre de su hijo, quien aseguró que pedirá en la Justicia la tenencia. “Tengo una cautelar que respetar. Es un tema muy sensible. No puedo hablar. Sigo confiando en la justicia”, expresó la mediática.