Por qué se odian Marina Calabró y Mario Massaccesi

Canal Trece se encuentra planeando cómo será todo en el 2023, esto produce distintos cambios en la programación y en el armado de los programas. Es por esto que ante la baja de Fabián Doman, ingresó Mario Massaccesi como conductor de Momento D. Esto produjo la opinión sin filtro de Marina Calabró.

Hace unos pocos meses Fabián Doman ganó las elecciones para ser presidente de Independiente, esto le producirá ausentarse en varios programas, por lo que optó por no renovar contrato con El Trece. Ante esto, se dio a conocer que Mario Massaccesi será quien lo reemplace.

Esta semana debutó en Momento D y quien estuvo atenta a sus movimientos fue Marina Calabró. Es que la periodista luego estuvo en Lanata sin filtro, en Radio Mitre, y no dudó a la hora de mencionar qué es lo que pensaba sobre el nuevo conductor.

"Mensaje a Massaccesi. Yo soy fan de Massaccesi, pero ayer dije quiero ver qué hace en lugar de Doman. No me gustó el tonito sobrador y displicente para referirse a las cuestiones del mundo del espectáculo", lanzó criticando el accionar en su primer programa.

"En un momento lo agarró a Pampito y le dijo: 'El 9 de diciembre es el cumpleaños de Wanda Nara, ¿estarás contento, cómo lo vas a pasar?' No, Massaccesi, a los periodistas del espectáculo no nos importa el cumpleaños de las figuras, lo cubrimos de forma profesional o no lo cubrimos", siguió Marina Calabró criticando fuerte las formas de Mario Massaccesi.

Pese a gustarle cómo trabaja, no estuvo de acuerdo con la forma de referirse a la farándula: "Yo soy fan de Massaccesi, pero el 'Tonito Massaccesi' de 'Yo soy ajeno a esto, ahora viene el momento de la pavada', no me gustó nada. Fue una decisión tremenda porque yo adoro a Massaccesi y dije 'Cómo, está lleno de prejuicios este hombre'".

Por último, para evitar más inconvenientes, Marina Calabró le aclaró los motivos por los cuales ella lo critica: "Yo soy fan, fan, fan de Mario Massaccesi y esta crítica es desde el cariño. Si no lo quisiera, no lo estaría ajusticiando. Le vamos a dar la chance de los nervios del primer día".

Si bien Calabró se adjudica hablarle desde el aprecio que le tiene, habrá que ver cómo le cae a Mario Massaccesi esta fuerte crítica hacia su rol como conductor en Momento D.