Guillermina Valdés le dedicó un extraño mensaje a su hijo Dante: “No me..."

Guillermina Valdés se encarga de utilizar las redes sociales para su beneficio personal, ya sea para compartir cuáles son los productos que ofrece su marca o para promocionar algo. Sin embargo, luego de la ruptura con Marcelo Tinelli, también comenzó a compartir distintos mensajes encriptados, esta vez se dirigió a su hijo.

La actividad de Guillermina Valdes en las redes sociales es constante. Es que acumula más de dos millones y medio de seguidores a quienes les suele recomendar distintos productos, ya sean de su propia marca o no.

Es que la ex de Marcelo Tinelli creó hace un tiempo una línea de cosmética llamada Giuv. Esta misma está acompañada de un laboratorio argentino pionero en el cuidado de la piel. Es por eso que se encuentra abocada a este proyecto con el fin de que las cosas salgan bien.

Sin embargo, este no es el único motivo para el cual utiliza su cuenta de Instagram. Es que además de mostrarse junto a su familia, también suele compartir lo que realiza a lo largo del día. Sumado a esto, en el último tiempo comenzó a compartir distintas imágenes que contienen mensajes.

Es que en el contenido que sube se prioriza la frase por sobre la foto en sí. En una especie de indirecta, la frase es publicada por Guillermina Valdés mientras tiene en mente a quién quiere que le llegue. Ante esto, quien no se muestra muy contento con esta modalidad es su hijo.

“Me gusta el interés, lo mutuo, lo que no oculta quién es, me gustan las ganas, el fuego, lo que no se puede extinguir, me gusta lo auténtico, lo intenso, lo que no se echa a perder, me gusta lo que estando cerca o lejos permanece”, publicó Guillermina Valdés.

Sumado a esto, se animó a etiquetar a su hijo Dante para pedir las respectivas disculpas antes de que llegue el reproche de su hijo, quien ya lo ha hecho en otras oportunidades.

“Cuando me toma mi Luna pisciana, subo estas cosas…no me critiques @_danteortega_”, le escribió anticipándose a lo que le dirá el pequeño cuando entre a su Instagram.