En la casa de qué famosa va a vivir Lali González en Argentina

Lali González viene de destacarse hace poco en la pantalla de El Trece en lo que fue 1-5/18. Es por eso que ahora se ganó la confianza para afrontar un nuevo proyecto laboral en el cual se desempeñará como conductora. Esto le produce tener que instalarse en el país y ya avisó a la casa de quién irá.

Cada vez falta menos para que Lali González retorne al país para instalarse de cara a lo que será “De qué signo sos”, un programa que será su debut como conductora y en el cual se formarán parejas. El mismo está planeado para las tarde de este verano 2023 que se acerca.

En lo que fueron las grabaciones de 1-5/18, la actriz paraguaya no solo logró romperla en la telenovela, sino que también consiguió dos amigas que le aseguraron que estarán para ella cuando lo necesite. Ahora, que deberá mudarse al país seguro necesite una mano, por lo que contó con quien tiene pensado quedarse primero.

“Le quiero dar una sorpresa y caerle directo a Agustina porque sí o sí voy para conocer al bebé. Extraño mucho a todos mis compañeros. También voy a llamar a Leticia porque la quiero ver”, mencionó, en Socios del Espectáculo, sobre sus planes en lo que serán los primeros días.

Al mencionar a Leticia Brédice, le dio el pie a los conductores para consultarle sobre cómo era la relación entre ellas: “Yo creo que finalmente somos parecidas. Hubo una conexión bastante interesante al igual que con todos mis compañeros”.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el programa, mencionó que está preparada para lo que le toque vivir, sobre todo haciendo alusión a lo que opinarán de ella. “Que vengan las críticas que estoy preparada para las balas”, afirmó.

“No puedo decir que no me importa porque a uno siempre le afecta, pero no hay que entrar mucho porque te enroscas en eso. Si estás en los medios tenes que bancártela: hay que tener los ovarios para aguantar lo lindo y lo malo”, aseguró acerca de su postura ante lo que vendrá.

Para cerrar, contó cómo fue la charla que tuvo con Adrián Suar antes de firmar los contratos. Según ella, se encargó de serle sincera respecto a lo que será su rol como conductora: "Le dije 'no me hago cargo de lo que pueda pasar en ese programa. Seré yo misma'".