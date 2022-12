Argentina, 1985 competirá como mejor película extranjera en los Premios Globo de Oro

Este lunes, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023. Una grata sorpresa se llevó nuestro país al conocerse que el largometraje Argentina, 1985 fue nominado en el rubro Mejor película extranjera.

El film, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

La ceremonia se realizará el próximo 10 de enero de 2023 y el gran anfitrión será el comediante Jerrod Carmichael. Será la antesala de los premios Oscar donde la película argentina fue, en septiembre, preseleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para que compita por un lugar en la categoría Mejor película internacional.

La cinta aborda uno de los momentos más cruciales desde la vuelta a la democracia: el juicio a las Juntas Militares durante el gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Está dirigida por Santiago Mitre y se inspiró en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo constantes amenazas, a enjuiciar a los jefes de la dictadura militar más sangrienta de Argentina.

Argentina, 1985 está protagonizada por Ricardo Darín

El recorrido de la película en los festivales internacionales ha sido muy positivo. Debutó en el de Venecia y al finalizar, recibió una ovación de 9 minutos.