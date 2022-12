Las demoledoras críticas que recibió L-Gante por su interpretación del himno en cadena nacional

En nuestro país, cada 10 de diciembre se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia, en homenaje a la fecha clave de nuestra historia reciente que tuvo lugar en 1983, tras la finalización de la última dictadura.

El nombre del expresidente Raúl Alfonsín resultó fundamental en la vuelta de la vida democrática para Argentina, y en esta ocasión el Gobierno decidió homenajear este momento con grabación del himno en Casa Rosada, en la que entre otros artistas participó el popular cantante L-Gante.

La transmisión del himno a través de cadena nacional en la medianoche de este sábado generó una encendida polémica en las redes sociales, donde varios usuarios lapidaron la interpretación de L-Gante.

En el video en cuestión, también aparecen Miss Bolivia, Miloo Moya, Rayo, Leo García y la banda Tita Print. Si bien L-Gante pronuncia unas pocas palabras del himno, los internautas lo criticaron sin filtro.

"Ay no, ¿qué es eso?", "Díganme que no es verdad", "¿Qué es esta mi...?", "No puedo volver a escucharlo porque me estallan los tímpanos y se me dilatan las pupilas", "Me quedé dormido y desperté con esto, no sé si es real o estoy en una pesadilla"; fueron algunos de los comentarios que estallaron en las redes sociales tras la intervención de L-Gante cantando el himno.