La madre de L-Gante fue categórica sobre el vínculo que mantiene su hijo con Wanda Nara

L-Gante alcanzó gran repercusión mediática cuando comenzó su relación con Wanda Nara. Ambos mantienen un vínculo profesional y de amistad, aunque muchos aseguran que algo más pasó entre ellos.

En este contexto, Claudia Valenzuela, la madre del músico, visitó el programa Socios del espectáculo (El Trece). Allí se refirió sobre la vertiginosa fama de su hijo y la amistad que lo une con la empresaria.

Claudia dio a entender que le preocupa que Wanda esté usando a su hijo, si bien inmediatamente remarcó que Elián es muy inteligente.

"¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió a L-Gante? Muchos dicen que Wanda lo tocó a L-Gante y lo hundió", le consultaron desde el programa de chimentos de El Trece. Pero Valenzuela confió: "No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente".

Luego, tras la pregunta de Rodrigo Lussich sobre si la rubia está usando al cantante y lo haga sufrir, Valenzuela admitió: "Sí, eso lo pienso como madre".

Ayer lunes, L-Gante estuvo invitado al programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV. En medio de la charla, Wanda se sumó a la charla del otro lado del teléfono y ambos protagonizaron una pícara conversación.

L-Gante y Wanda Nara.

"Nunca te dejé plantado, Elián", dijo Wanda atajándose. A lo que L-Gante respondió categórico: "Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?", expresó sobre los festejos al estilista y mejor amigo de Nara que celebró su cumpleaños en la casa de la empresaria.

"Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar. Igualmente, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila", le devolvió Wanda sobre la agitada noche que pasó el domingo el cantante.