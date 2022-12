Dante Ortega habló como nunca de la separación de Guillermina Valdés y Tinelli: “Nos…”

Luego de nueve años en pareja, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli decidieron ponerle punto final a su relación, de la cual llegó al mundo Lorenzo. No obstante, aún quedan buenas relaciones entre una familia y la otra.



Ahora, luego de 8 meses de confirmada la ruptura definitiva, en una entrevista con Socios del Espectáculo, Dante Ortega, uno de los hijos de Guillermina Valdés, se refirió al tema y compartió su opinión.



“Al principio nos llamó la atención porque fueron muchos años, pero la veo bien a mi mamá. Ella está trabajando y va a estar en una obra en Mar del Plata”, comentó el joven de 21 sobre la primera reacción.



Por otra parte, también habló de su padre, Sebastián Ortega. “Mi vieja está trabajando mucho afuera y está haciendo tiras. A mí me gustaría hacer castings para ver si quedo. Cuando me dicen que nací en un lugar de comodidad y privilegio, mi papá me dice que estudie y que si algún día quedo seleccionado no sea por ser hijo de él”, confesó.



Sobre su nueva etapa musical, Dante habló del apoyo familiar. “Mi mamá al principio me decía que estudie. Yo arranqué periodismo, pero ahora estoy mucho más metido en la música”, contó.



“Le pedí a mi papá que me metiera por ahí o me diera una mano, y en ese sentido la gente siempre me dice que como nací en un lugar privilegiado y de comodidad, mis papás me van a ayudar”, reveló Dante.





“Mi papá siempre me dice que no, que estudie primero y que, sí algún día quedo, no va a ser por ser hijo de él”, sostuvo el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, demostrando que tiene los pies sobre la tierra.



“Tal vez en el colegio era como que notaba alguna diferencia (por el apellido), pero nunca me pesó mucho porque siempre estuve orgulloso de mi familia, de mis abuelos, de mis tíos, y lo viví con mucha naturalidad”, concluyó Dante.