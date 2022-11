El debut como cantante de Dante, el nieto de Palito Ortega

Dante Ortega, el hijo de 21 años de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, puede decir perfectamente que éste es un año excelente para él, ya que acaba de cumplir su sueño de debutar como cantante.



“Estoy muy contento porque saqué mi primera canción es un gran cambio en mi vida. Lo esperaba hace mucho tiempo. Estoy empezando a poder mostrar lo mío, eso me hace feliz”, reconoció el joven.



“Es una canción que tiene mucho que ver conmigo, porque tengo una imaginación muy grande y suelo volar y enamorarme muchas veces. Soy de proyectar hacia el mundo fantástico. Tengo esa energía”, comentó Dante.





“Creo que los artistas para inspirarnos necesitamos ir a otros lugares fuera del mundo concreto. Mi cabeza no para. Soy muy parecido a mi abuelo (Ramón Ortega), que es un cuelgue. Siempre está en su mundo, escribiendo canciones”, agregó.



“De chico escribía obras de teatro, pero a los doce, trece años, me di cuenta de que me gustaba la música. Empecé a cantar y a tocar la guitarra, llegar a componer mis canciones. Fue un encuentro conmigo”, contó Dante.



En cuanto a estilos musicales, Dante explicó que le gusta la música urbana y pop, como la country, aunque prefiere no encasillarse. Al primer que le muestra sus temas, dice, es a su abuelo Palito.





“Él es de pocas palabras, pero me apoya un montón. Me da consejos y me explicó cómo fue componiendo y qué cosas le sirvieron para lograr lo que logró. Me asesora mucho. Le muestro lo que hago y, más allá de que tenemos estilos distintos, me banca, es muy buena onda”, remarcó el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.



“Es un año en el que se están presentan oportunidad. En estos últimos meses estuve yendo a grabar al estudio un montón. Mi plan inmediato es sacar mi segundo tema. Mis abuelos me prestaron dinero para grabarlo. No quise que me lo pagaran. Y mes a mes, les voy devolviendo. Mi papá siempre me dijo: ‘Estudiá y formate’. Y es muy exigente en ese sentido. Las coas no se consiguen por ser hijo de… Hay que ganárselas por perseverancia y talento”, cerró Dante.