¿Lo banca? Dante Ortega habló por primera vez de cómo se lleva con Marcelo Tinelli

Dante Ortega nació rodeado de famosos y, si bien siempre defendió un bajísimo perfil, ahora, a sus 21 años, se propuso mostrarle al mundo su ADN artístico con el lanzamiento de su primer videoclip, Volado.

Si Dante tiene cintura para algo, es para moverse cómodo con lo que significa la exposición, dado que todos en su familia conocen ese lugar. Sus abuelos Palito Ortega y Evangelina Salazar; sus tíos, Julieta, Rosario, Emmanuel, Luis y Martín; sus padres, Guillermina Valdés y Sebastián.

Pero, además, desde hace años que Dante convive con una de las figuras más relevantes de la pantalla de la Argentina, Marcelo Tinelli, pareja de su mamá y papá de su hermano menor, Lorenzo.

Al margen de ser parte de una familia de famosos, el hijo mayor de Guillermina es un chico como muchos a su edad, que todavía no se independizó, que dice que tiene ganas de irse a vivir solo para “tener independencia económica” y no estar pidiéndole plata a su mamá, y que estudia Periodismo.

En este sentido, la elección de la carrera que Ortega arrancó quizás haya sido una de las mayores influencias del conductor de ShowMatch, con quien aseguró llevarse muy bien, ya que pueden encontrarse en el diálogo, a pesar de pensar distinto.

“Con Marce tengo una relación que no va tanto en lo musical, porque con él podemos hablar más de periodismo. O también, yo puedo darle mi opinión política, él tiene la suya, y hablamos de esas cosas... ”, contó en una entrevista a Infobae.

“Pero él es re buena onda, siempre es muy generoso”, señaló el joven artista, y destacó un lindo gesto que el dueño de Laflia y sus hijos tuvieron con él en este momento tan importante en el que se lanzó como cantante: “Ahora que saqué mi tema, me compartió una historia en Instagram, los hijos también”.

“Marce es muy buena onda conmigo y tiene una muy buena relación con mi mamá: la hace muy feliz y para mí eso es lo más importante”, indicó, antes de explicar que no fue fácil adaptarse a su nueva dinámica familiar, dado cómo lo afectó a él y a sus hermanas la ruptura de sus padres, súper mediatizada.

“La separación de mis papás nos pegó un poco... porque a todos los hijos nos pega, en algún punto, ese cambio rotundo en la vida de nuestros papás. Me pegó que fuese público, pero también creo que no fue culpa de ellos”, dijo.

A la vez, Dante contó que con Sebastián no tiene muchos puntos en común: “Con mi viejo tenemos muy poco que ver en general: a él le gustan los autos, a mí me gusta cantar en el patio. Aun así, nos llevamos muy bien, nos queremos y nos cagamos de la risa”.

¿Y con su mamá? Para él, es “una gran maestra”. “Siempre me dijo que debo independizarme. Me recuerda sus primeros tiempos, remándola sola en la ciudad. Su mini departamento y esas cosas. Me conecta con lo esencial”, sentenció.