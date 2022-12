Cuál fue la guerra que más conmovió a Carolina Amoroso

Motorizada en una secuela furiosa de su trabajo, Carolina Amoroso edificó un nombre propio, una aureola singular en la pantalla chica, no solo por su talento para conducir, sino principalmente por sus coberturas de conflictos bélicos internacionales. A partir de ahí se ganó un espacio en el inconsciente colectivo.

Esta apasionada del universo de la comunicación siempre se manejó con mucha ética por la profesión y un amor inconmensurable por contar historias. Y dentro de sus múltiples ocasiones en las que se apersonó en los territorios de guerra, Carolina especificó cuál la conmovió en mayor escala.

Se trata de la reciente invasión de Rusia sobre Ucrania, por eso contó: “Siempre tuve muy muy en claro que aquí se produce una violación de la soberanía de un país y se produce una agresión. Y esa agresión es perpetrada por la Federación Rusa contra el territorio ucraniano y contra la soberanía ucraniana”.

En cuanto a las particularidades de caminar en medio de los bombardeos y un país hundido en el terror y el pánico, Amoroso detalló: “Nunca pensé que me iba a tocar ver tan cerca un país entero en guerra. Un país que soñaba, integrado al mundo, que quiere sentirse parte del bloque Occidental, según lo que dicen los ucranianos”.

A la hora de explicar su manera de abordar estas coberturas y lo que ve en primera mano, la periodista narró: “No me da lo mismo que estés sufriendo así, no me da lo mismo que te estén arrasando la vida, a mí no. No sé si te voy a cambiar la vida, seguramente que no, seguramente pueda hacer poco por vos, pero al menos voy a ponerte el micrófono, y voy a decirte con mi presencia que no me da lo mismo”.

Y para culminar con su filosofía ante estos acontecimientos atroces, Carolina remarca un punto, una búsqueda: “Me gusta hacer un periodismo humanitario. Es un periodismo que cuenta la dimensión humana, las pequeñas historias”.