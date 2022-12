Carolina Amoroso confesó qué la enamora de un hombre: “Me conmueve que tenga…

Impulsada por un efecto potente, Carolina Amoroso construyó un espacio propio y singular en la televisión argentina a partir de su desempeño extraordinario como conductora, analista y cronista de conflictos bélicos. Tras cautivar en lo profesional, se activó el deseo de profundizar en su faceta personal.

Así, la periodista cayó en las presunciones, en las elucubraciones sobre su estado sentimental e incluso proliferaron rumores de romances nunca comprobados, como si hubiese adquirido un estatus de celebridad. Lo cierto es que opta por el perfil bajo en ese aspecto de su vida.

En infinidad de ocasiones le consultaron sobre el amor, sobre las relaciones íntimas, pero jamás soltó mucha información, por eso se transformó en interesante su reciente declaración respecto a lo que busca en un hombre, a las características que la seducen.

A la hora de describirse en lo sentimental, Amoroso admite que no se destaca por ser enamoradiza, pero sí especificó los atributos que le despiertan ganas de profundizar en un vínculo. "A mí me conmueve mucho la decencia. El sentido del deber. Cuando una persona tiene un propósito, tiene un por qué. Eso me parece imbatible. Me enamora", contó.

Respecto a esos mandatos sociales que infieren a que las mujeres se realizan a través de la maternidad, Carolina aportó su postura. "No me genera ansiedad, pero por esto de que yo siempre me estoy preguntando qué quiero ser cuando sea grande. Me parece una linda experiencia de vida ser mamá”, sostuvo.

Así como agregó otras variantes que surcan su mente: “Y me parece una de esas experiencias que es como un renacer. O sea, hay algo que cambia drásticamente. Mis sobrinas fueron como una gran revelación en ese sentido. Sí. Pero bueno, hay también distintas formas de maternar".

En ese plan de infidencias, la periodista narró su manera de abordar una relación rota, cuando caminaba por la adolescencia y saboreaba por primeras veces las miles de los noviazgos. “Mi madre me dijo ‘Caro, a veces tenés que aprender simplemente a decirle buen día a tu tristeza. Como el poema ‘Bonjour tristesse’, tenés que simplemente aprender a decirle buen día’. Y me pareció una manera tan profunda, linda y sensible de entender lo que nos pasa con lo irreparable”, confesó.