Gran Hermano: Santiago del Moro sorprendió a los participantes con una demostración en vivo

Este martes, Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano (Telefe) al hacer un tutorial en vivo sobre cómo usar un presevativo. El conductor incentivó a los integrantes del reality a que se protejan cada vez que tienen encuentros íntimos en la casa, y habló sobre la importancia de persistir en la difusión de la profilaxis.

Tras convocar a los participantes de Gran Hermano para que escuchen un mensaje, Santiago del Moro comentó: “Hay algo que les quiero decir... Les quiero comentar una intimidad, algo mío: cuando me llamaron para hacer este programa, lo primero que pregunté fue si en la casa iba a haber preservativos”.

Luego el conductor siguió: “Desde que soy pendejo es un tema que me ocupa mucho. En realidad, cuando era pibe me explicaron de qué iba la cosa e intenté hacer lo mismo... Es decir, cuando puedo intento dar una mano en estos temas que tienen que ver con la profilaxis. Cuando empecé a trabajar en televisión hacía campañas y una vez hasta me denunciaron porque mostré un profiláctico en vivo... Eso fue hace muchísimos años”.

Luego, Santiago del Moro abrió el sobre de un preservativo para proceder a hacer una demostración frente a las cámaras de Gran Hermano. “De hecho tengo un profiláctico acá y voy a hacer una especie de servicio para ustedes y para todos. El profiláctico se abre, se saca, se pone así entre los dedos y se enrosca la puntita para que no quede aire. Uno después lo estira hasta la base del pene, colocándoselo el varón”, explicó.

Finalmente, el anfitrión de Gran Hermano detalló: “Una vez que lo usa, le hace un nudo, lo envuelve en un poquito de papel higiénico y lo tira a la basura. ¿Por qué les digo esto? Porque hay profilácticos en la casa que pueden usar. De hecho, a mí me encantaría que a partir de ahora o cuando se pueda, para tener relaciones en la casa además de dar el consentimiento a cámara nos cuidemos”.

Tras la explicación, Thiago le enseñó a Santiago del Moro que lleva preservativos en el bolsillo. A lo que el conductor respondió: “Pará un minuto. Está perfecto y me encanta que los tengas a mano, pero me gusta decir esto por ustedes y por la gente que nos ve, porque a veces siento que hablamos mucho de tener relaciones y hablamos poco de cuidarnos. Vieron que a veces hay más campañas, a veces hay menos, pero las cosas hay que hablarlas como son. Siempre hay que usar preservativo. Uno se tiene que cuidar a sí mismo y cuidar a la persona con la que está ocasionalmente. Y está buenísimo tener relaciones; a mí me encanta, pero siempre cuidándonos y usando esto, que es un preservativo. Por ahí son muy caros y cuesta conseguirlos en la vida, y deberían estar en todos lados, pero sé que hay muchos lugares, hospitales públicos, en los que hay”.

Para dar una conclusión sobre su mensaje, el conductor de Gran Hermano reflexionó: “Está bueno en un programa tan popular decirles a los chicos y a las chicas que tengan sexo, que disfruten de su cuerpo, pero que siempre tengan en cuenta que parte del placer, más cuando tienen relaciones ocasionales, es el condón, el preservativo. Esto es lo que te cuida, lo que te protege de embarazos, de enfermedades, de un montón de cosas. Después, uno ve como maneja su intimidad. Yo no me quiero meter en la intimidad de cada uno, simplemente, siento como comunicador, que se habla mucho de tener relaciones y de amarnos y de quién sale con quién, y está perfecto, pero siento que también debíamos hablar de esto, porque nos ven muchos chicos y chicas”.