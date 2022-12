Quién fue el primer Gran Hermano que se fue de la casa por amor

Con la actual y exitosa edición de Gran Hermano comenzaron a surgir recuerdos y viejas historias de otras ediciones del reality en la Argentina, algunas más populares que otras, pero siempre con importantes repercusiones.



Gustavo Jorducha estuvo en el primer Gran Hermano, en el año 2001, pero a los dos meses no aguantó más: extrañaba a su hijo y decidió abandonar el reality. En su lugar ingresó Marcelo Corazza, quien terminaría siendo el ganador.



En estos casi 22 años, Jorducha se ganó la vida como actor de teatro y actualmente es distribuidor de una bebida energética. En una charla con La Nación, reflexiona sobre su paso por Gran Hermano.





“La verdad es que había entrado como participante, no como jugador. Y algunos de los otros empezaron a jugar enseguida. Era el primer Gran Hermano y nadie sabía mucho. No conocíamos el formato y pocos lo habían visto en España”, recordó.



“Ya iba por el día 57 y extrañaba mucho, pero mucho. Soy una persona sencilla, hogareña, con muchos valores. Los sentimientos y la culpa me jugaron en contra. Mi única responsabilidad era la paternidad, porque ya no estaba con la mamá de mi hijo, pero algo me hacía ruido, necesitaba salir”, confesó Jorducha.



“A todo eso se le sumó una frase que me dijo Gastón Trezeguet: ‘¿Vos qué hacés acá teniendo un hijo afuera?’. Y eso terminó de empujarme a salir. Me jugó en contra la ansiedad, porque quería saber qué pasaba afuera. Gastón jugaba y la tenía clara”, explicó Gustavo.



Ante la pregunta de si se arrepintió de aquella decisión, Jorducha comentó: “No, aunque tuve tres etapas. Los primeros dos años no me arrepentí porque salí con la frente alta y muy orgulloso, porque sentí que había hecho lo correcto y el verdadero valor estaba afuera de la casa”.





“Después, pasó el tiempo, entendí que era un juego y que yo podría haber sido el ganador porque la gente me apoyaba. De hecho, cuando terminó el programa eligieron un ganador virtual, que el que debería haber sido y no fue, y por mayoría gané yo por los votos de la gente”, agregó Gustavo.



“Y entre todos votamos al mejor compañero y también gané yo. Fue una noche para no olvidar, el 30 de junio, y además era mi cumpleaños. Ahí dije: ‘¡Cómo no me quedé!’. Quizá me equivoqué, pero fue el destino. No me arrepiento para nada de haber vivido esa experiencia”, concluyó.