La participante de Gran Hermano que recibirá una importante propuesta laboral al salir del reality

Los participantes de Gran Hermano (América) suelen ingresar el popular reality con la ilusión de ganarse un lugar en la farándula. El paso por el programa más visto de la televisión es un gran trampolín para el inicio de una carrera en la pantalla chica, y algunos exintegrantes de la famosa casa han aprovechado esa situación con creces.

De hecho, hay una joven que no ha pasado desapercibida en Gran Hermano para un legendario cómediante que cada verano hace temporada teatral en Mar del Plata. La participante en cuestión es Constanza Romero, más conocida como Coti, y el interesado en contratarla para su próximo espectáculo es Nito Artaza.

"Para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta. Estoy esperando para llamarla", se sinceró Artaza sobre la concursante de Gran Hermano.

Coti, la participante de Gran Hermano que Nito Artaza quiere sumar a su espectáculo de verano en Mar del Plata.

Luego, cuando el movilero le preguntó al artista: "Si sale antes de que vos estrenes en Mar del Plata, ¿te la llevas a la correntina?", Nito Artaza respondió sin dudas: "Por supuesto que si, ya la estoy invitando a que venga porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo, me encantaría, es divina".

Coti es esteudiante de kineseología y al ingresar a Gran Hermano se definió de manera muy extrovertida remarcando: “Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no las encontrás a la vuelta de la esquina. Me presenté en ocho certámenes de belleza y no perdí en ninguno. A mí en la casa no me va a molestar que la gente me mire, porque no me gusta ser espectadora: quiero ser protagonista”.

En aquella presentación, la participante de Gran Hermano anticipó: "Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y general rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”.