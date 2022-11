Gran Hermano: Juliana destapó el percance que tenía Maxi en los encuentros íntimos

Luego de quedar eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana pasó este martes por el estudio de LAM (América), y allí habló de los encuentros íntimos con Maxi, y el percance que tenía Maxi en dicha situación en el popular reality.

Cuando le preguntaron a la exparticipante de Gran Hermano cómo es tener momentos de intimidad en la casa, la joven respondió: “¡Uy, re loco! Es todo un malabar... ‘que los palos de piso, que la carpita’ y es raro tener que armar como un escenario para ir a tener relaciones sexuales. Es medio un bajón”.

Luego, Juliana detalló: “Él estaba preocupado, no sabía si quería tener sexo por cosas personales de él...”. Acto seguido, la entrevistada confesó que el uso de preservativo tenía algo que ver con los inconvenientes de Maxi. “¿Tiene alergia al látex?”, le consultaron, a lo cual asintió. De todas formas, ella aclaró que sí se cuidaba en los encuentros íntimos con su pareja.

Sobre el lugar que eligieron para tener sus momentos pasionales en Gran Hermano, Juliana contó: “En el sauna habíamos armado como un colchón con acolchados y palos de piso, luego le pasamos el tip al resto de las parejas y estaban todos chochos. Estaba bueno porque estábamos alejados de todos. Nos cancelaron la ducha porque nos tapaban mucho las cámaras”. En este sentido, la prohibición tuvo que ver con la nula visibilidad que generaba el vapor de la ducha en las cámaras.

Finalmente, sobre la situación de estar en cámara todo el día en Gran Hermano, Juliana confesó: “A mí, te juro por Dios, el tema de los micrófonos y camarógrafos no me importaba. Me importaba más el tema del impacto de afuera de mis padres y de mi hermana menor. No me hicieron ningún comentario y la verdad que me re apoyaron”.