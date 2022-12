Mauro Icardi sigue sin reconocer su separación de Wanda Nara

Luego de nueve años juntos, y después de un anuncio de separación que parecía terminante y siguió con un intento de recomponer la relación en las Islas Maldivas, Wanda Nara insiste en que su matrimonio con Mauro Icardi llegó a su fin.

Sin embargo, quien sigue sin reconocerlo es Mauro, que en las últimas 24 horas mostró un comportamiento errático y confuso en su cuenta de Instagram, borrando fotos con Wanda, dejándola de seguir, para luego arrepentirse y volver a publicarlas y a sumar a la rubia a su lista de “siguiendo”.

Icardi anda más perdido que nunca, sin poder hacer contacto con la realidad del vínculo que ni unas vacaciones en el paraíso en la Tierra pudo revivir, a pesar de todo el despliegue de energía que le puso en las semanas previas.

Las idas y venidas de Icardi en su cuenta oficial sucedieron mientras la mediática, desde Buenos Aires, reconoció ante sus seguidores que la reconciliación había fracasado. “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le preguntó alguien.

Y ella eligió publicar una foto tapándose los ojos y responder desde el corazón: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

Lo desconcertante fue que, mientras tanto, en la cuenta del papá de Francesca e Isabella, Mauro seguía subiendo románticas historias con Wanda en Maldivas. “Buenas noches. Mañana seguimos…”, escribió en una imagen donde se los ve besándose, como si ella aún estuviera con él en la playa. Perturbador nivel mil, sí.

Minutos más tarde, el deportista eliminó todo, aunque luego dio marcha atrás. Por lo pronto, Icardi decidió cambiar su foto de perfil: la postal con la rubia ya no está, en cambio, el hombre puso un collage donde su cara se confunde con la de un león.

"Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó", dijo en la noche del lunes Pía Shaw en LAM, dando por terminada la relación.

"El entorno de ella asegura que están reconciliados, aunque no de una manera cómoda. A ella le da vergüenza admitirlo después de todas las pavadas que dijo. Creo que ella está enamorada de L-Gante. La pasión es muy importante", completó Yanina Latorre.