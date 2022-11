Wanda Nara llegó a la Argentina: los motivos

Wanda Nara regresó a la Argentina para cumplir con algunos compromisos laborales. La empresaria fue descubierta junto a su hermana Zaira en San Isidro, mientras iba a buscar a sus sobrinos a la escuela. Las imágenes de Wanda en suelo argentino fueron reveladas en LAM (América TV).

En este contexto, Andrea Taboada comentó que la mediática podría sumarse como invitada a la casa de Gran Hermano 2022. Por su parte, Ángel de Brito agregó información respecto a la situación sentimental de Wanda y Mauro Icardi: "La reconciliación no funcionó".

"Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó", sumó Pía Shaw.

Sin embargo, Yanina Latorre fue más contundente: "El entorno de ella asegura que están reconciliados, aunque no de una manera cómoda. A ella le da vergüenza admitirlo después de todas las pavadas que dijo. Creo que ella está enamorada de L-Gante. La pasión es muy importante".

Wanda Nara y L-Gante.

"Ana me contó que él le pidió que lo intente, pero Wanda siente que por más intentos que haga, no hay caso", concluyó tajante el conductor del programa de chimentos.

Con respecto al fuerte rumor que indica que Wanda se sumará al reality de Telefe, en Implacables (El Nueve) aseguraron que la mediática entraría a la casa más famosa del país durante el repechaje.

"Viene el repechaje y quien entraría oculta, pero como si fuera un participante están pensando que sea Wanda", reveló Gustavo Méndez, panelista del programa.

"Que entren los participantes nuevos, y el repechaje, porque también va a entrar alguien que ya estuvo, y que ella entre como una cuarta participante para que esté un ratito y después se vaya", agregó el periodista.