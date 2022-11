Wanda Nara se sinceró sobre el fracaso de la reconciliación con Mauro Icardi

En un nuevo giro de la interminable telenovela entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la empresaria se sinceró sobre el fracaso de la reconciliación con el futbolista, tras un viaje que hicieron ambos a islas Maldivas con la intención de darle una nueva oportunidad a su historia de amor.

Y ahora, Wanda Nara volvió a nuestro país por una serie de compromisos laborales, entre los que se rumoreó una posible participación en Gran Hermano (Telefe), que la propia ex de Mauro Icardi se encargó de desmentir.

Como es habitual, en las últimas horas Wanda retomó el contacto con sus seguidores y se dispuso a responder preguntas que le hicieron a través de sus historias de Instagram.

“¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, consultó por ejemplo un usuario. A lo que Wanda Nara respondió sincera: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

Por su parte, Mauro Icardi ha persistido en la idea de que la relación con Wanda Nara sigue adelante, compartiendo de manera sistemática fotos junto a la mediática. De hecho, en la última postal que el jugador publicó junto a la exintegrante de ¿Quién es la Máscara? (Telefe), los internautas aseguraron que ella posó con cara de hartazgo.

Desde LAM (América), el conductor Ángel de Brito coincidió es que la reconciliación no funcionó. Mientras que la panelista Pía Shaw aportó: “Hoy hablé con la doctora Ana Rosenfeld y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”.