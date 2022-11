Tras confirmarse su regreso a la televisión, los particulares mensajes de Viviana Canosa en las redes

Viviana Canosa ya tiene todo listo para su vuelta a la televisión tras su escandalosa salida de A24 en agosto pasado. Su despedida no fue para nada pacífica, ya que se retiró con fuertes denuncias hacia el canal por supuestas censuras en su programa Viviana con vos (A24). La sorpresiva noticia fue comunicada por la misma conductora a través de sus redes sociales.

"Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", expresó Viviana a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación", agregó.

"Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", sostuvo Canosa.

Viviana Canosa.

Luego de tras meses alejada de la televisión, ayer se filtró la noticia de que volverá a la pantalla chica con un programa que irá de lunes a viernes de 16 a 18 hs por la pantalla de La Nación+.

Recordemos que en octubre, la periodista protagonizó un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece). Allí se refirió sobre las propuestas laborales que se encontraba analizando para su regreso a la televisión, tras su escandalosa renuncia a A24.

Sobre las opciones y cuándo sería su regreso, la periodista expresó: "Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente, achicar horarios para que yo pudiera entrar y cuando lo pensé bien, dije: 'Me parece que no está bueno'".

Tras las repercusiones de la noticia, Canosa volvió a publicar varios mensajes en la red social del pajarito. "Bánquenme! Yo se los voy a contar, como se los prometí!!!", expresó el el domingo, horas antes de que se confirmara su vuelta a la televisión.

"Buenas a todos!!! Los quiero", sumó este lunes junto a una foto en blanco y negro. Minutos más tarde disparó contundente: "Qué pasó con la MESA del HAMBRE?", sumando un nuevo palito para Marcelo Tinelli y el Gobierno Nacional.

Finalmente, confirmó que hará exclusivo contenido para redes sociales: "Muy pronto mi alter ego en Tik Tok!! Les va a gustar".