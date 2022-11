Vuelve Viviana Canosa a la televisión: canal y horario que saldrá al aire

Viviana Canosa ya tiene todo firmado para su regreso a la televisión en 2023. La conductora cerró contrato para sumarse a las filas de La Nación+. El programa irá de lunes a viernes.

Fue Marcelo Polino quien contó en Polino Auténtico (Radio Mitre) que la periodista firmó contrato con la señal. Canosa saldrá al aire a partir de febrero, de 16 a 18 hs y hará el pase con Eduardo Feinmann.

"Canosa vuelve a la televisión en febrero. Ya firmó con La Nación", expresó el periodista de chimentos.

Recordemos que en octubre, la periodista protagonizó un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece). Allí se refirió sobre las propuestas laborales que se encontraba analizando para su regreso a la televisión, tras su escandalosa renuncia a A24.

Consultada sobre las ofertas recibidas, reveló: "Con reuniones para volver a la tele. Estoy definiendo la semana que viene a ver a qué canal me voy".

Sobre las opciones y cuándo sería su regreso, Canosa expresó: "Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente, achicar horarios para que yo pudiera entrar y cuando lo pensé bien, dije: 'Me parece que no está bueno'".

Entre los rumores que trascendieron, TN y La Nación+ serían los dos canales que estaban peleando por tenerla en su señal. "Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque ambas propuestas son hermosas. El que me vibre más fuerte, va a ser", reveló.