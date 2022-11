Noelia Marzol compartió una foto de su bebé internado en neonatología

Noelia Marzol se encuentra transitando un 2022 colmado de logros. En lo laboral, con su exitosa participación en la obra Sex, como en lo personal, a la espera de la llegada de su segundo hijo y transitando con felicidad su séptimo mes de embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja bailarina recordó el día en que internaron a Donatello, su primer hijo. "¿Qué consejo le das a una mamá con su bebé neo?", le preguntó una de sus seguidoras. "No hay palabras de consuelo para los papás y mamás en neo. Paciencia. Aprovecho y les cuento que el 17 es el Día Mundial del Niño Prematuro", comenzó expresando Marzol.

Además, acompañó sus palabras con una foto del pequeño dentro de la incubadora. "Nunca mostré foto de Dona internado. Pero en este contexto quizá ayude a otros que estén pensando por lo mismo. Hoy ya lo ven. Es un terremoto, pero la peleó fuerte mi enano", agregó.

Como era de esperarse, la foto generó miles de reacciones. "No es bueno que un bebé pasé por neo. No pensás en cuidarte más y dejar Sex", le respondió otro. Sin embargo, Noelia fue contundente con su respuesta. "En verdad no es bueno opinar sin saber. En nuestro caso, por suerte Dona estaba en neo cuando pasó lo que pasó. Sino no la contábamos. Nació prematuro porque rompí bolsa. Después ser complicó por algo que nada tiene que ver con su nacimiento", explicó.

Luego, respondió a las críticas por seguir trabajando mientras se encuentra embarazada: "Seguiré siendo defensora de hacer actividad física en los embarazos. A mí lo único que me trajo fueron beneficios. Consultar con un especialista.