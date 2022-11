Majo Martino se confesó bisexual y contó un secreto

Invitadas a PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, Majo Martino y Martina, la segunda eliminada de Gran Hermano, mantuvieron un cruce a raíz de los polémicos comentarios de la ex concursante del reality.



Sucede que, motivas por la producción del programa, ambas mujeres mantuvieron un ida y vuelta a partir de los dichos sobre la bisexualidad que había hecho Martina en su presentación en el casting de Gran Hermano.



“El motivo que te hizo entrar a Gran Hermano fue el que te sacó. ¿Te sentís mal por lo que te dicen o de verdad te da asco que dos personas del mismo sexo se amen?”, le preguntó directo la periodista.



“Tenés que hacer ruido para entrar al reality. Yo fui por el lado de la bisexualidad. Lo que expliqué yo es que siempre me hace ruido que a alguien le gusten las dos cosas. Realmente no esperaba que molestara tanto. Esperaba que hiciera ruido”, argumentó Martina.



“¿No pensaste que siendo profesora iba a causar malestar lo que dijiste?”, insistió Majo Martino. “Fue un personaje que hice para entrar. En la casa había chicas lesbianas y yo me relacioné con todo el mundo”, contestó Martina.



Luego, fue el turno de que la ex Gran Hermano preguntara. En ese momento, Majo dejó una revelación. “Me han juzgado por el tema de la bisexualidad. Me ha gustado una mujer. Sí, soy bisexual”, contó.





“Hoy estoy de novia con un chico que amo, pero he tenia una historia con una mujer”, agregó Majo Martino, confesándose como bisexual, algo que se había comentado durante mucho tiempo.



“Es distinto el sexo. Cuando me gusta, me gusta la persona, independientemente del sexo”, cerró la periodista, quien en algún momento había sido involucrada sentimentalmente con Karina Jelinek.