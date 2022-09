Majo Martino se fue furiosa con Yanina Latorre: "Hicieron un enigmático basado en una..."

Hace algunos días atrás en LAM revelaron en un enigmático sobre una angelita que pidió canje y fue rechazada. Resulta que fue Majo Martino la dañada. Yanina Latorre fue la encargada de contar los detalles del escándalo. ya que desde el hotel se comunicaron con ella.

"Nuestra amiga y panelista de todos estos días, Majo Martino, el otro día estuvo acá y se despidió porque se iba a Qatar a hacer algunas notitas de color y contenido para una aplicación. El vuelvo tenía escala en Miami, pero no la dejaron embarcar a Miami", comenzó a contar.

Y continuó: "No tenía la documentanción completa. Falló el código QR. Quedó varada en Miami y llamó al hotel Lennox, que no da canjes. Wanda está ahí porque es una situación particular. Ni Pampita se hospeda ahí. Ella llamó y les dijo 'mirá yo tenía un viaje a Qatar, el vuelo hacia escala en Miami, pero quedé varada'".

"Pero cuando les dijo su nombre no sabían quién era. A mi me llega un mensaje donde me preguntan '¿quién es Majo Martínez?. Me reí un rato y dije 'esto es un enigmático para LAM'. Majo lo niega todo, dijo 'Alan Faena me ofreció una habitación'. Pero yo tengo los mensajes donde piden el canje y le dicen 'ella a cambio te sube historias y fotos".

"'Este es su perfil de Instagram'. No es que estoy mintiendo", finalizó picante Yanina Latorre. Si bien Majo Martino se encargó de desmentirlo mediante un audio que le envió a su compañeras, la periodista decidió desmentirlo tambén hace algunas horas en sus redes sociales.

Majo Martino se mostró furiosa con Yanina Latorre por lo que dijo de ella y decidió escribir en su cuenta de Instagram: "Hicieron un enigmático basado en una mentira, yo no contacté a ningún hotel porque tengo la suerte de ser amiga del dueño del hotel más lindo de Miami".

"Igual, después aclararon que no había sido yo la que lo contactó al hotel que mencionaron. De todos modos, que tendría de malo haberlo hecho ¿no? Ja, ja, ja”, finalizó.