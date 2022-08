El video de Locho Loccisano y Majo Martino jugando en el baño

El Hotel de los Famosos no sólo consagró a Alex Caniggia, también se convirtió en el campo fértil para el surgimiento del amor entre Locho Loccisano y Majo Martino. Los novios viven una etapa de enamoramiento total, se exhiben felices y ahora mostraron la intimidad del hogar de la comunicadora, más precisamente jugaron a ser sexys en el baño.

En una reunión íntima de amigos, los tortolitos se juntaron con Silvina Luna en el departamento de la ex angelita a cenar y pasar un buen momento. A partir de la trascendencia de todos, abrieron el Instagram y armaron una transmisión en vivo con seguidores.

En ese contexto, la gente les solicitó diferentes confesiones, hasta que Loccisano contó que a los tres meses de noviazgo no pudo contener un episodio de gases, lo que abrió las puertas a que Silvina le tratara de encontrar un ángulo positivo a esa situación.

La modelo sostuvo: “A la gente le pasa, ¿vos sentiste olor? No hay que romper esa barrera, ¿hacen pis con la puerta abierta?”. De ese modo, Majo reveló: “Igual el pis no me da nada, para mí es sexy sentarse en el inodoro, depende de cómo lo hagas”.

Esa extraña aseveración generó que Loccisano ingresara al toilette con el celular en mano y propusiera que las mujeres realizaran poses atrevidas, por eso expresó: “Vamos a buscar las formas sexys de sentarse en el inodoro. La gente va a votar, vamos a ver quien se sienta mejor”.

Mientras que el hombre que ahora forma parte de Cantando conmigo ahora procuró realizar diferentes muecas para las fotos, su novia le recriminó: “No, eso me da a que vas a leer el diario. Es más sexy una mujer, no un hombre”. Ahí tomó la posta Silvina, que hizo gala de sus años de posar para campañas publicitarias.

Hasta que en un momento, Locho se extralimitó al apagar las luces, sacarse la remera y mostrar su torso desnudo. Eso provocó el enfado de Martino, que admitió: "Es un montón esto, me enojé". Aunque después siguieron con el tour por la vivienda de la ex angelita, los tres muy locuaces y divertidos.