Las fotos del festejo de cumpleaños número 32 de Cande Tinelli

Cande Tinelli hace algunas semanas se convirtió en el foco de todos los medios al confirmar su separación de Coti Sorokin. Fue en diálogo con LAM donde la cantante contó: "Si, hay un impasse. Pero prefiero no hablar. Pero si. Pero está todo bien también. Lo adoro y le deseo lo mejor".

"Estoy bien, me encuentro muy bien. Estoy en un buen momento de mi vida. Bien conmigo misma que es lo importante. Estar laburando en familia ayuda un montón. Él se fue porque tenía un viaje, pero yo me quise quedar para comprometerme con mi viejo y el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Está todo bien con él, cada uno respeta su trabajo", agregó Cande.

Y continuó apuntando duro contra Coti: "Hubo varios posteos de él. Está muy posteador, no sé qué le pasa. Es que los hombres son tan boludos. Son boludos, chicos. ¡Vamos! Media pila, dale. Pero bueno. Es muy normal del hombre que la piba esté bien y él esté llorando. Lo quiero, está bien".

Eso no fue todo porque días después confirmó su reconciliación: "Es así, las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo, hay poca tolerancia y paciencia. Me parece que hay que aprender, como la gente que sigue casada y uno dice ´¿cómo hicieron?".

"Se trabaja, se ceden algunas cosas, hasta cierto punto. Como dice (Gabriel) Rolón, hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona. Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la m...y no va", contó.

Fue entonces que Cande confesó a corazón abierto detalles de su relación con Coti Sorokin con quien se mostró muy enamorada: "A veces me rescato y pienso. Pero somos re calentones los dos. A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería y joder, no es lo mío".

Ahora bien, Cande Tinelli cumplió 32 años y festejó a lo grande rodeada de familia y amigos. La cantante compartió fotos y videos en sus redes sociales y se dejó ver súper emocionada junto a Coti, Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, sus hermanos y otros famosos.