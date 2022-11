La millonaria estafa en la que estaría involucrado el ex de Mariana Brey

Inesperadamente, la periodista Mariana Brey quedó envuelta en un escándalo que, a pesar de que no está relacionado con ella, sí lo está con alguien que formó parte de su vida, aunque hoy no esté claro el vínculo que mantienen.



Sucede que Pablo Melillo, el padre de su hija Juana, está acusado de ser parte de una banda que se dedicaba a estafar y que está siendo investigada por la Justicia en estos días, aunque el caso no es algo reciente.



Al tratarse de denuncias que vienen des hace tiempo, hoy por hoy surgen consultas sobre si Mariana Brey estaba al tanto de las maniobras realizadas por él. Incluso, se rumorea que la separación habría sido por este escándalo.





En el programa el Run Run del Espectáculo contaron que una empresa ficticia que se dedicaba a vender pasajes al exterior a un costo menor que el del mercado quedó en la mita tras varias denunciadas.



Según la información, Melillo era el intermediario, el que acercaba a los clientes que terminaron perdiendo dinero porque, en realidad, esos viajes nunca se hicieron. Es posible que Pablo también haya sido engañado, pero nada está confirmado y dependerá de la investigación.



Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores del programa, hablaron con la abogada Verónica Grabiolo sobre la denuncia. “Desde que se abrió la casa en 2017, llegamos a los 3 mil denunciantes. Es un número grande y se siguen sumando pruebas”, contó.





Grabiolo remarcó que Melillo era el nexo entre la dueña de la empresa fantasma y los clientes estafados y que en esta instancia de la investigación se busca determinar si sabia de las estafas o no. “No sé si Mariana Brey está enterada de lo que él hacía. Él cobraba y llevaba dinero. Entonces, todos le hicieron el reclamo a él. Se excusó diciendo que sólo era el intermediario”, explicó.



Por último, la abogada contó que hay famosos en la lista de perjudicados, pero evitó dar los nombres. Solamente mencionó a Pampita porque, en su casa, se dio cuenta a tiempo. La conductora y modelo sospechó, pidió la devolución del dinero y se lo dieron.