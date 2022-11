Mariana Brey lanzó la bomba sobre Zaira Nara y su novio polista: “No va a blanquear porque…”

Pasaron ya varias semanas desde que Zaira Nara confirmó su separación de Jakob von Plessen, sin embargo su mundo no deja de girar y las noticias que la involucran siguen emergiendo. Lo cierto es que, desde la ruptura con su marido e incluso antes de eso, se ha estado hablando de su romance con Facundo Pieres.

Si bien no está confirmado este nuevo amorío dentro de la vida de Zaira, lo cierto es que existen muchos indicios en todo este último que indican la relación que tendría la hermana de Wanda Nara con el reconocido polista. Lo que se ha estado deslizando es que los dos involucrados mantendrían hermetismo absoluto.

Hace algunos días se advirtió que la relación se blanquearía después del 1° de diciembre, una vez finalizado el Abierto de Polo que se jugará en esos días. “Están más enamorados que nunca” aseguraron, aunque los rumores y distintas versiones siguen envolviendo a ambos protagonistas.

“Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras. El resto es pura espuma. Yo no me estoy conociendo con nadie... No me pelee con nadie”, dijo Zaira en nota con 'Socios del espectáculo', echando por tierra tanto la pelea con Paula Chaves como el fuerte rumor de romance con Pieres.

Con este escenario planteado, la periodista Mariana Brey explicó en el programa que la famosa no iba a oficializar nunca su romance. ¿El motivo? No cree que sea una relación que vaya a prosperar con el tiempo, por lo cual la posibilidad de exponerse sería prácticamente nula.

“Creo que está con Pieres, pero creo que no lo va a blanquear nunca. Creo que no va a ser una relación que prospere. Por eso ella no lo va a blanquear. Ella se está divirtiendo”, resaltó la panelista del ciclo que se emite por El Trece.

Lo cierto es que las declaraciones hechas por la propia Zaira hicieron ruido en el panel del programa, ya que la información que manejan es totalmente diferente. Por tal motivo, estiman que los dichos por la modelo no son ciertos y lo único que intentó hacer es disipar la catarata de rumores que la envuelven por estas semanas.

Fue así como la panelista Paula Varela expuso que el distanciamiento entre Nara y Chaves realmente existe, tras confirmarlo con esta última. “Zaira, el día que conté esta pelea con Paula, me escribió. No me negó nada. Sabe que tengo la verdad… Lo que le molestó fue el término Icardeada, pero no me dijo ‘No, no, eso está mal’”, lanzó.

Adhiriendo al comentario de su compañera, Brey por su parte agregó: “A mí me peleas con una amiga que amo, y digo 'están diciendo cualquier pelotudez. Paula es mi amiga para toda la vida'”.