La foto que confirma el romance de Zaira Nara con Facundo Pieres, un ex de Paula Chaves

Zaira Nara anuncó su separación de Jakob Von Plessen hace poco más de un mes y sorprendió a todos. Como si fuera poco, se conoció que fue el padre de sus hijos quien la dejó por un affaire que la modelo tuvo con Facundo Pieres, reconocido polista. Fue Yanina Latorre quien hace tiempo contó detalles.

"Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", comenzó Yanina.

Y continuó: "Bueno, el vínculo dura tres meses. Cuando se entera el marido aparece la crisis. Era todo raro, ella sin el anillo, la fotito. En un momento ellos se separan y ella sigue con el vínculo con el polista. El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla".

"Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo. Empezaron a estar juntos. Y él, es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", reveló la panelista de LAM.

Como si fuera poco, en Socios del Espectáculo revelaron que Paula Chaves y Zaira Nara se pelearon por Pieres: "Esto arranca hace tiempo, en marzo, cuando acá dimos la primicia de que Zaira se escribía con el polista Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves. Cuando él le habla, lo primero que hace Zaira es contarle a Pau y a Jakob".

"La respuesta de ella fue 'amiga, no pasa nada. Ya pasó tiempo y es más, dale celos con él a Jakob'. Zaira sintió que Paula le abrió las puertas. Lo que nadie se esperaba era que su vínculo con Facundo Pieres continuara, porque ella seguía enamorada de Von Plessen. 'Me rompe las pelotas. Me molesta que estés con un ex mío'", contaron.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas comenzó a circular una foto que confirma el romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres. Y es que, los famosos fueron vistos en un recital de Coldplay durante la misma fecha y en el mismo sector. Sin embargo, hasta el momento no diijeron nada al respecto.