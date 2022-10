Revelan con quién le fue infiel Zaira Nara a Pico Mónaco

Zaira Nara siguió los pasos de su hermana Wanda y también anunció oficialmente su separación de Jakob Von Plessen a través de Instagram, con un mensaje conciso y escueto, con el que le puso punto final a esa pareja. Y ahora se filtró un dato del pasado de la famosa que se refiere a una supuesta infidelidad.

Todo va en consonancia con esa información que brotó sobre un comportamiento detectivesco de Von Plessen, quien habría instalado micrófonos en la casa para espiar a Zaira y tratar de corroborar si mantuvo un affaire con un polista. Una teoría que no alcanzó corroboración cierta.

Resulta que en LAM sacaron conclusiones e investigaron sobre la historia amorosa que protagonizó Nara con Pico Mónaco y arrojaron la versión de un engaño de la morocha con otro hombre, en el cierre de esa pareja. Así salió a la luz el nombre de ese tercero en discordia.

Todo se remitió a las averiguaciones de Fernanda Iglesias, quien se lanzó a revelar: “Hay unos datos que vi cuando estuve investigando sobre la relación. Me di cuenta de que hay algunas cosas que no están tan claras, están como flojos de papeles en esta relación".

De ese modo, la panelista explotó la bomba y aseguró: "¿Se acuerdan ese meme en el que Zaira y Wanda se miran? Bueno, ese día Zaira le pregunta a Wanda si alguna vez fue infiel. Y ahí Wanda la mira como diciendo 'vos también'. Esto fue porque Zaira le fue infiel a Pico con Jakob".

Iglesias analizó todos los indicios y no dudó en aseverar: "La historia oficial dice que ellos se conocieron por chat, que los presentó una amiga. Y que durante seis meses chatean y finalmente se encuentran en la casa de él por primera vez. Bueno, no. No fue así porque Jakob y Pico casi coinciden".

Incluso, la periodista describió el momento en que habría sucedido la superposición de hombres de Zaira: "Fue cuando Zaira hizo temporada en Carlos Paz. Primero fue Pico a verla. Todo lindo, bravo. Pero 15 días después aparece Jakob también a verla, en primera fila. Él cae con la boina y todos lo miran. Bueno, en ese momento ya era el novio de Zaira".