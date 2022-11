Acusan a Cinthia Fernández de sexualizar a sus hijas y hay escándalo

Pareciera que Cinthia Fernández no puede escaparle a los conflictos y de alguna u otra manera siempre termina siendo noticia. Ya sea por la visita de una comadreja en el patio de su casa o por algo mucho más serio, relacionado con sus hijas.



Sucede que la mediática generó un escándalo en las redes sociales por la publicación de un video en el que se ve a una de sus hijas “perreando” debajo de una sábana. La pequeña se tapó fingiendo ser un fantasma y cuando ella la sorprendió empezó a hacer los movimientos típicos.



Por esto, a Cinthia Fernández la acusaron de sexualizar a su propia hija y los comentarios los usuarios de Instagram la destrozaron. La mayoría sostenía que no está bien publicar ese tipo de videos. “Es una criatura. ¿Qué parte no entendés?”, “¿Por qué te empeñas en sexualizar a una nena que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo?”, fueron algunos de los mensajes.



Los usuarios de Instagram interpretaron que la protagonista de la grabación es Francesca, la menor de las hijas que Cinthia tiene con Matías Defederico, con quien detuvo sus cruces mediáticos en el último tiempo.



Hace unos días, la mediática había sorprendido a sus seguidores con unas historias de Instagram desde el baño de su casa. Sentada en el inodoro, grabó el momento exacto en el que su hija Francesca irrumpió con un palo con cabeza de unicornio.



Visiblemente incómoda, Cinthia preguntó si no la podían dejar tranquila cuando le tocaba hacer sus necesidades, algo a lo que la pequeña respondió de forma negativa, para fastidio de la madre.





La panelista de Momento D, que tuvo un desliz a enfocar su pantalón y ropa interior baja, se incomodó cuando la mejor de sus hijas expresó que “había olor a caca”. “No, no estoy cag…”, dijo, entre risas, Cinthia.



Las tres niñas, Charis, Bella y Francesca, siempre forman parte de los planes de Cinthia Fernández y adoran viajar con ella, pese a que a veces las cosas no salen como ellas quisieran, como cuando la menor de las niñas se enfermó durante las vacaciones en República Dominicana.