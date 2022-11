La durísima acusación de la novia de María Laura de Gran Hermano: “Es una…”

La casa de Gran Hermano está en llamas y durante la última semana se desataron varias polémicas. Conflictos, peleas, discusiones, gritos y demás, exponen claramente que los ánimos dentro del reality no son los mejores y el programa se encuentra envuelto dentro de un clima de mucha tensión.

Es así como van surgiendo diferentes charlas, secreteos entre los participantes y alianzas temporales. Como parte de un Gran Hermano que todo lo ve, recientemente se dio una situación particular que dejó a María Laura Álvarez en el ojo de la tormenta, como disparador de una nueva polémica.

Todo surgió cuando Cata, apodo que tiene la participante dentro del programa, se sentó a la mesa junto a su compañera Juliana Díaz para hablar y lanzó picantes declaraciones acerca de su pareja. Al parecer, por un momento la participante se olvidó que las cámaras la estaban grabando.

“Una vez estaba tomando una cervecita con una amiga, me dijo de pedir otra, y le dije que no. Y cuando llegué a casa le dijo: 'Loca, no puede ser que estoy charlando con una amiga y estoy pendiente de mi celular. No me rompás más. O vos cambiás de actitud o acá se termina todo'”, comentó la catamarqueña.

Lo cierto es que, como Gran Hermano difunde lo que sucede en la casa las 24 horas (a veces con alguna interrupción mediante pero mayormente muestran casi todo), los videos de los comentarios que realizó la participante rápidamente se viralizaron en redes y a su pareja, Soledad, salió a responder.

A la novia de Cata no le gustó para nada que se den a conocer detalles de la intimidad de la relación, y salió a responder con un picante tuit: “Soy la novia. Y ella no cuenta lo tóxica que es. Que me queda hablando con unas amigas media hora demás, y ya llego y me planta cara de culo... que me demoro media hora más en el trabajo, llego y está con cara de culo. Ah, pero eso no lo cuenta”.

Estos comentarios salieron en Twitter, aunque en la cuenta personal de María Laura. Según explicaron, la participante le dio los datos de su perfil a su novia para que ella le maneje sus redes durante su estadía dentro del reality.

Ante la duda de varios usuarios, que sospecharon de que podía ser un perfil falso o algún fake que esté tratando de generar polémica, agregó: “Uso el Twitter de ella porque lo había hecho para Gran Hermano... Pero ahora que lo maneje Ponzio”. ¿Qué sucederá ahora con Cata y su pareja después de estos escandalosos detalles que se dieron a conocer de la intimidad?