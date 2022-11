A quién salvó la líder de la semana de Gran Hermano de la placa de eliminación

Este jueves en Gran Hermano (Telefe), Romina, la participante que se había consagrado como líder de la semana, tuvo la chance de salvar a uno de sus compañeros nominados de ir a la placa de eliminación de este domingo. Agustín, Daniela, Alfa, Juan y Mora eran los candidatos a irse de la casa el fin de semana, y ahora uno de los participantes fue rescatado de la votación del público.

La integrante de Gran Hermano que esta semana accedió al beneficio de salvar a un compañero expresó: “Estoy muy nerviosa y te juro por Dios que preferiría ir a placa antes de estar en este lugar. Me es muy difícil. Agustín, con él no tengo mucha cercanía, no lo descifré bien y creo que no lo conozco tanto. Por ahí esta con su estrategia y no se muestra, pero no se deja conocer mucho”.

Luego, a la hora de referirse a otro de los nominados, Juan, Romina remarcó: “Me parece un gran compañero, le dije que me parecía que cuando estuvo Tomi no era él. Le dije que me parecía un gran tipo y tenía que mostrarse él mismo, porque me parece una muy buena persona”.

Acto seguido, la particpante de Gran Hermano habló sobre el concursante mayor de la casa. “Alfa es un gran compañero, me canta, me lleva el café. Pegamos una buena relación y nos cuenta anécdotas que no sabemos si son reales o no porque conoce a todo el mundo”, dijo la exlegisladora.

A punto de dar a conocer su decisión, Romina aseguró que no iba a salvar ni a Agustín ni a Alfa. Entonces el conductor Santiago del Moro le pidió que defina entre Juan, Daniela y Mora. “Estoy segura de que no se va a ir: Juan”, dejó en claro la líder de la casa.

En pleno momento de suspenso, al opinar sobre Daniela, Romina se sinceró: “Me abrí mucho a ella, le conté muchas cosas mías. Tuvimos un desencuentro hace poco y lo charlamos, lo pudimos solucionar. Me encariñé un montón”. Pero también fue elogiosa con Mora al decir: “Es el personaje de la casa. Te hace reír un montón con cada cosa que sale, me parece muy buena y por eso digo que juro por Dios que es recontra difícil salvar a uno”.

Finalmente, Romina determinó: “Me costó un montón pero creo que a la que no voy a salvar, la gente la va a apoyar. Así que voy a salvar a Dani”.

De esta manera, la placa de candidatos a salir del reality quedó configurada por Agustín, Juan, Mora y Alfa. En la gala del domingo se conocerá quién es el elegido por el público para abandonar Gran Hermano.