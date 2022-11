La dolorosa confesión de Pablito Ruiz sobre su adolescencia: "Me tenían preso en un cuartito y debía..."

En una entrevista a corazón abierto, el cantante Pablito Ruiz habló de su dolorosa historia de vida y dejó algunas confesiones realmente impactantes a raíz de algunos recuerdos de su triste adolescencia, cuando estaba comenzando su carrera.



El músico, en una charla con Teleshow, recordó aquellos años en los que comenzaba a moldear su personalidad y contó cómo la rebeldía se terminó convirtiendo en una marca personal.



Hoy, 30 años después, asegura que recién está asimilando y depurando, por primera vez, la verdadera historia detrás del furor que fue la década del 80: la precaria situación en la que estuvo encerrado durante sus primeras grabaciones.





“A la edad en la que uno intenta descubrir y definir la propia identidad, en mi caso solo tenía exigencias. Pretendían cambiarme por completo”, comenzó contando Pablito Ruiz en el sentido recuerdo.



“Elegían mi corte de pelo. Me obligaban a usar trajes. Y me decían: ‘Tenés que ser masculino para que te sigan queriendo’. Fue algo realmente espantoso”, continuó el cantante sobre esa dolorosa época de su vida.



“Todo iba de mal en peor. Me hacían grabar y grabar. Ya había completado dos discos y no los editaban. Me tenían preso en un cuartito de 2x2 en una casa de familia y me tiraban 100 dólares por semana”, agregó Pablito Ruiz.





“Me decían: ‘De ahí comé y hacé tu vida’. Me sentía un paria y estaba destruido psicológicamente. Hasta que Michael, mi mejor amigo, que por entonces trabajaba en una empresa gringa, me rescató y me llevó a vivir con él”, cuenta Pablito.



“La manipulación era terrible. ‘Ya sale, ya sale’, me decían sobre el disco. Y yo les creía. Pensaba: ‘En algún momento van a hacer algo conmigo. Deben estar planeando una buena’. Aún así no perdía el entusiasmo”, recordó.