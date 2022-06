Pablito Ruiz apuntó contra Jorge Rial tras difundirse una particular foto suya: "Una locura"

Pablito Ruiz protagonizó una interesante charla para la revista Pronto. En ella, recordó sus comienzos en la música y rememoró un doloroso momento de su carrera por el cual culpó a Jorge Rial.

El cantante reveló que el periodista fue quien difundió una foto suya vestido de mujer en una fiesta de Halloween, la cual se prestó a confusión al presentarse fuera de contexto. La publicación de la imagen generó que el artista tuviera que enfrentar un tremendo escándalo mediático

"Siempre mi nombre estuvo relacionado con algún que otro escándalo, sobre todo relacionado a mi sexualidad y después la supuesta foto transformista que tanto revuelo generó. Creo que fue Jorge Rial quien dijo acá prácticamente que yo era travesti; una locura", expresó Pablito.

"Estaba en México en una fiesta de Halloween y con todos mis amigos gays nos disfrazamos de mujer. Fue una fiesta muy popular, a la que fue mucha gente y ahí me vieron disfrazado de mujer; me sacaron una foto, llegó a la prensa y dijeron de todo de mí", agregó el cantante.

"Se armó un escándalo y yo estaba pasando un momento terrible con mi manager y mi discográfica, que me tenían congelado y no me dejaban hacer nada porque ellos hacían negociados con mi nombre todavía y me estafaban", concluyó al recordar ese duro momento de su carrera.

Recordemos que durante una entrevista en el programa "Ventaneando" de México, el artista confesó que fue obligado a mostrarse más "masculino", pero al hablar abiertamente de su sexualidad, la discográfica le quitó el apoyo. Allí fue cuando Pablito decidió volver a Argentina, luego de que la discográfica para la que trabajaba y sus representantes lo despidieran por haberse declarado gay.

"Estaba en la cresta de la ola, yo vendí 300 mil copias aquí en México, y después como que me quitaron todo el apoyo, luego de haberles dado tantas ganancias. Me volví a Argentina, ahí comencé a trabajar, pero sí hubo unos cuatro años que estaba entre México y Miami donde no podía trabajar”, dijo.