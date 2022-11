A dónde se fue de viaje Wanda Nara escapando de su divorcio con Icardi

Desde que anunció en redes sociales su separación y tras los rumores de romance que la envolvieron durante su reciente estadía en Buenos Aires, Wanda Nara regresó rumbo a Turquía para terminar de definir algunos detalles de su divorcio con Mauro Icardi y retomar su apretada agenda de compromisos.

No obstante, si bien estuvo unos primeros días en Estambul reencontrándose con sus hijos y su ex, donde además se alojó en un hotel y hasta festejó el cumpleaños de la pequeña Isabella en el colegio que asiste, su tiempo en la ciudad turca no duró demasiado y nuevamente rearmó sus valijas.

Más allá de las muchas reacciones que hubo mientras Wanda se encontraba instalada en Argentina, con Icardi haciendo un recordado vivo de Instagram para repudiar el vínculo de la empresaria con L-Gante y decir que sus hijos no estaban de acuerdo, lo cierto es que una vez que la famosa aterrizó en el viejo continente las aguas se calmaron y sus hijos se mostraron muy cercanos a ella. No fue lo mismo para Icardi, que a pesar de querer reconquistarla parece no recibir respuestas positivas por parte de la rubia.

Independientemente de haberse creído que la llegada de Wanda a Turquía podría acercarla nuevamente a Icardi, nada parece estar más lejos de la realidad. Y es que, tras seguir resolviendo cuestiones legales de la separación, la empresaria armó sus valijas rápidamente y escapó por toda Europa para distanciarse hasta desde lo físico de su ex.

Tras unos días en Estambul, Wanda decidió cambiar de aires y viajó rumbo a tierras británicas para pasar unos días en Londres. Y no fue sola, ya que sus cinco hijos (Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella) la acompañaron en un plan familiar con Halloween como contexto.

Esto se dio a finales de la semana pasada, en su primer paso de esta aventura maratónica que está realizando por toda Europa. La famosa disfrutó de muchas y distendidas actividades junto a sus hijos, paseando y también vistiéndose para la clásica celebración de la llamada 'Noche de Brujas', además de subir fotos desde el aeropuerto con ellos. También le dio lugar a su gran pasión: la moda y los negocios.

La segunda parada fue en París, donde aterrizó para una serie de compromisos laborales y reencontrándose con su amigo Kennys Palacios. Este viaje fue noticia ya que fue a comer a uno de los restaurantes más exclusivos de la capital francesa, L’Avenue, y se pidió uno de los platos más caros y sofisticados del mundo: risotto con trufas negras (dicen que cuesta unos 2.000 dólares el kilo).

Ahora Wanda tuvo una tercera escala en Roma, donde se encuentra junto a sus dos hijas Francesca e Isabella (Valentino, Constantino y Benedicto se quedaron a pasar unos días junto a su padre Maxi López desde la primera parada de Londres). Desde la ciudad italiana, la empresaria disfruta de unos 'días de chicas', conociendo restaurantes, probando postres, sonriendo a cámara, paseando y demás. También pidió deseos en la Fontana di Trevi.

A todo esto, Icardi comentó este último posteo de su ex. Wanda escribió “Roma con amor” en el pie de la publicación, a lo que el futbolista reaccionó con un “Mis tres amores” y un emoji de corazón. Su comentario no pasó para nada desapercibido, y si bien los usuarios hablaron de ello lo cierto es que la rubia no emitió comentarios ni reaccionó a esto. No parece haberlo registrado y sigue escapando de su ex.

Por estas hora Wanda resumió todo su agitado itinerario en un posteo: “Y mi recorrida de esta semana fue... Estambul-Londres, Londres-París, París-Milano, Milano-Roma, Roma-Londres, Londres-Estambul y Estambul-Argentina. Todo en una semana”. Vale aclarar que este último viaje que mencionó de la capital turca de regreso a nuestro país, se dará en breve y la empresaria lo reconfirmó ahora una vez más.